Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочей группы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре в кемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первое заседание депутатов планируется провести на следующей неделе.

Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочей группы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре в кемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первое заседание депутатов планируется провести на следующей неделе.Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочейгруппы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре вкемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первоезаседание депутатов планируется провести на следующей неделе.Депутаты Госдумы намерены тщательнейшим образом разобратьсяв причинах, по которым случилась трагедия в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня". Речь идет, в том числе, об анализе законодательнойбазы.Заниматься этим будет специальная рабочая группапарламентариев. Решение о ее создании поддержал сегодня Совет нижней палаты, сообщилглава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупцииВасилий Пискарев."Советом Думы одобрено решение комитета по безопасностио создании рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в частиобеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищныхи других объектов массового пребывания людей", – сказал он. Законодательуточнил, что решение было принято по поручению председателя нижней палаты ВячеславаВолодина.В числе задач рабочей группы будут вопросы достаточности правового регулирования и выработка мер по дальнейшему совершенствованию законодательства. Для этого депутаты намерены тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и органами следствия, задействованными в поиске причин и виновных в трагедии.В состав думской рабочей группы вошли 15 человек, в числе которыхпредставители профильных комитетов нижней палаты парламента. Ожидается, что напервое заседание депутаты соберутся уже на следующей неделе.Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре,по последним данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка. К настоящемувремени опознаны 27 тел. Пострадали от огня 76 человек, в том числе 27 детей.Сегодня, 28 марта, согласноуказу президента Владимира Путина, объявлено днем национального траура. На всехздания органов власти приспущены государственные флаги, телеканалам ирадиостанциям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ.