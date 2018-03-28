Слух о сотнях погибших при пожаре в Зимней вишне распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. В день трагедии он обзванивал морги под видом сотрудника МЧС и требовал подготовить 300 мест.

Слух о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.На его YouTube-канале появилась запись, в которой он 25 марта обзванивает городские морги, представляется сотрудником МЧС Поздняковым и спрашивает, сколько осталось "свободных мест".В первом морге ему отвечают, что могут принять не больше ста погибших. Тогда пранкер говорит, что скоро к ним подвезут "более трехсот трупов" и что нужно готовить "места в коридорах". Сотрудники морга шокированы этой информацией и отвечают, что, по их данным, число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек. Потом Вольнов предупреждает, чтобы не было "никаких СМИ". Во втором морге отвечают, что с пожара еще тела не привозили и осталось максимум 12 мест.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, опознаны 25 человек. В Следственный комитет поданы заявления о пропаже 67 человек.Сегодня в Кемерове прошел митинг. Собравшиеся требовали озвучить "настоящее" число погибших в пожаре. В ответ на это мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее члены группы сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальную статистику, напоминает РИА Новости.На месте трагедии побывал президент России Владимир Путин. Он призвал кемеровчан не сомневаться в официальной информации о погибших и не верить слухам, которые распространяются в соцсетях. Также он заверил, что в ходе следствия никто никого прикрывать не будет и "пройдут всех по цепочке".