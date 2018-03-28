Несмотря на загоревшейся автобус журналисты до торговых центров города всё-таки добрались. Проверяли сразу несколько объектов. Напомню, данные мероприятия были инициированы после событий в Кемерово, где погибло 64 человека, большинство из них - дети. Удалось ли проверяющим обнаружить нарушения или же руководители торговых залов и детских игровых комнат успели их скрыть, увидите прямо сейчас

28.03.2018Несмотря на загоревшейся автобус журналисты до торговых центров города всё-таки добрались. Проверяли сразу несколько объектов. Напомню, данные мероприятия были инициированы после событий в Кемерово, где погибло 64 человека, большинство из них - дети. Удалось ли проверяющим обнаружить нарушения или же руководители торговых залов и детских игровых комнат успели их скрыть, увидите прямо сейчас