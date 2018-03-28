Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.

Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.Недавно Николаю назначили пенсию. Заветная сумма пришла накарточку и очень озадачила Коляду. "Я думал, что это зарплатаиз института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, чтоеще рано зарплату", – поделился Метр на своей странице в Facebook."Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка", – написализумленный режиссер. Ниже драматург добавил, что по словам его подруги упримадонны обязательные выплаты и того скуднее – 15 тысяч рублей.Фолловеры удивились недоумению Коляды – многие вовсе не считают эти деньги маленькими. "Эта еще хорошая, минималкапочти 9 тысяч у нас на Урале"; "это оченьхорошая пенсия, исходя из того, что назначают"; "Поздравляю с вступлением в клубпенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье)меньше, стаж 40 лет", – пустились комментировать друзья метра.Начитавшись рассуждений под постом, деятель искусств решил, чтовсе же денег пришло слишком много и пообещал проверить действительно ли у неготакая пенсия. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонораркакой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мнес чего дадут большую?" – написал Коляда.Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячнополучает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей. "Пенсия у менямаленькая, но год еще протяну", – посетовала она на свадьбеу своего внука Никиты Преснякова, на которую потратили 25 миллионоврублей, сообщает Ura.ru.