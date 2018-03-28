Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов через соцсети о причинах трагедии в Кемерове. При этом президент подчеркивает, что разумеется, должны быть проверены все версии, без исключения.

Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов через соцсети о причинах трагедии в Кемерове. При этом президент подчеркивает, что "разумеется, должны быть проверены все версии, без исключения"."Версия о каких-то злоумышленниках, она, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми, — цитирует президента ТАСС. — Это первое. Второе — мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах".Путин потребовал от главы СКР провести расследование пожара в Кемерово оперативно, не затягивая, профессионально. По словам Александра Бастрыкина, экспертизы по пожару займут не менее трех месяцев. Он пообещал максимально ускорить этот процесс и попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы для проведения экспертиз.Одновременно глава Следственного комитета добавил, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой Следственного комитета.Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошла в воскресенье, 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли более 60 человек, большинство из которых – дети.Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинотеатров были заперты, а система оповещения не сработала. В Кемеровской области — трехдневный траур по жертвам этой трагедии. Общенациональный траур объявлен 28 марта.