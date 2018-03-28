Звезда реалити-шоу Дом-2 Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и покраснения.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна ипокраснения.В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупнымпланом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины,отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.В целом барышня кажетсяизмученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на позднихсроках женщинам приходится не просто – постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимозвезда уже ощутила, что такое крест материнства.Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себязамечательно и уже готова разрешиться от бремени. "Я ангел чистоты, жрицапорядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочупоскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мыслитолько положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", – пишет телезвезда в соцсетях.Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram онавыкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красотыи эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальныйпостановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.Это заметили и фанаты селебрити. "Вы хоть раз видели беременных в реальной таксказать бытовой жизни? Как им тяжело, таскать на себе столько дополнительных кги ребенка, когда то жарко то холодно, когда опухаешь как хомяк?"; "Ой..Ну не знаю. На счет красоты всех беременных. У меня лично и пигментациявылезла. И внешне нос был огромный. Когда ходила с доченькой. Так что у всехвсе индивидуально"; "Все это фейк, в настоящей жизни беременные страшные",– комментируют пользователи соцсети.