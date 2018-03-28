Звезда реалити-шоу Дом-2 Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и
покраснения.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и
покраснения.
В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупным
планом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины,
отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.
В целом барышня кажется
измученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на поздних
сроках женщинам приходится не просто – постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимо
звезда уже ощутила, что такое крест материнства.
Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себя
замечательно и уже готова разрешиться от бремени. "Я ангел чистоты, жрица
порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу
поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли
только положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – пишет телезвезда в соцсетях.
Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram она
выкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красоты
и эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальный
постановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.
Это заметили и фанаты селебрити. "Вы хоть раз видели беременных в реальной так
сказать бытовой жизни? Как им тяжело, таскать на себе столько дополнительных кг
и ребенка, когда то жарко то холодно, когда опухаешь как хомяк?"; "Ой..
Ну не знаю. На счет красоты всех беременных. У меня лично и пигментация
вылезла. И внешне нос был огромный. Когда ходила с доченькой. Так что у всех
все индивидуально"; "Все это фейк, в настоящей жизни беременные страшные",
– комментируют пользователи соцсети.