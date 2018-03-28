В огненную реку превратилась одна из дорог индийского города Нарсингхпур - пылающая полоса растянулась на пять километров, которые успел проехать водитель загоревшегося на заправке бензовоза, отважно спасая чужие жизни.

В огненную реку превратилась одна из дорог индийского города Нарсингхпур — пылающая полоса растянулась на пять километров, которые успел проехать водитель загоревшегося на заправке бензовоза, отважно спасая чужие жизни, сообщает News18.com.Героем стал 35-летний житель штата Мадхья-Прадеш Саджид Хан (Sajid Khan), получивший многочисленные ожоги рук и ног, но успевший отогнать цистерну на безопасное расстояние.Пожар вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта, во время разгрузки топлива на АЗС, но причина возгорания пока не установлена. Сотрудники заправки и Хан использовали все огнетушители, но справиться с огнем им не удалось. Тогда водитель запрыгнул в кабину горящей машины, завел мотор и выехал на дорогу, оставляя после себя реку огня."Я понял, что должен был отогнать цистерну. Я не тратил время на размышления, а просто повел ее подальше от жилых домов", — рассказал сам герой.По пути, впрочем, огонь перебросился на несколько магазинов и фруктовых лавок, но их владельцы быстро потушили пожар. Сам Хан остановился примерно в пяти километрах от АЗС и густонаселенного центра, когда он выпрыгнул из кабины, его руки и ноги были сильно обожжены.Бензовоз полностью выгорел, а его водитель оказался в больнице, где и принимает многочисленных посетителей, восхищенных его мужеством.