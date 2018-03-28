Судебные приставы в 2017 году списали у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. Сообщается, что это на 16% больше, чем годом ранее.

Судебные приставы в 2017году списали у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. Сообщается, чтоэто на 16% больше, чем годом ранее.Эксперты связывают этот "аттракционнеслыханной щедрости" с увеличением кредитования населения и падением реальных доходов граждан. Более того, слишком большая нагрузка на приставов не позволяет им тратить много времени на каждое дело – в этом случае проще массово закрывать судебные производства, пишут . На данный момент в 90% случаев с россиян полностью снимается долговые обязательства.Сообщается, что судебные исполнители не смогли взыскать в прошлом году 2,2 триллиона рублей из-за отсутствия средств у должников. По этой причине было закрыто 16,9 миллионов производств на эту сумму. Количество прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 миллионов дел на 1,9 триллион рублей. Напомним, что по данным Центрального банка, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%, при этом реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%.По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тысяч. С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку по кредитам, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в 4–5 раз, а значит, увеличится и число дел, которые заканчиваются вердиктом о невозможности взыскания.Рост числа банкротств вызывает серьезные опасения у кредитных организаций и вынуждает их ужесточать процедуру по выдаче кредитов гражданам. По прогнозам руководителя налоговой практики "КСК-групп" Дмитрия Водчица, к концу 2018 года число граждан-банкротов вырастет на 50–60%.Чтобы сделать работу института судебных приставов более эффективной, необходимо снизить нагрузку на них, считают эксперты. В том числе за счет создания института частных приставов, которые будут аккредитованы при судах. Такую меру в прошлом году уже предлагал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.