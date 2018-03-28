Арестованная Надежда Савченко призывает голосовать за нее на выборах президента Украины. Способ агитации бывшая наводчица выбрала весьма экстравагантный.

Арестованная Надежда Савченко призывает голосовать за нее навыборах президента Украины. Способ агитации бывшая наводчица выбрала весьмаэкстравагантный.На официальной странице Савченко в Facebook появилсястранный видеоролик. В нем народный депутат Украины нардеп подходит к окну,снимает с себя вышиванку и надевает военную форму. Параллельно она призываетукраинцев совместными действиями остановить преступную власть Киева и заявляето своей готовности стать президентом страны."Я знаю, что нужно делать, и решение для себядействовать я приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины,но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорит Савченко на видео.Стоит отметить, что нардеп находится сейчас в СИЗО, ее арестовалина два месяца в рамках уголовного дела о подготовке теракта в Верховной раде ипопытке свержения власти. Савченко отправили за решетку 23 марта, после чегоона сразу же объявила голодовку.22 марта бывшую наводчицу задержали прямо во время заседанияВерховной рады. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решилисовершить теракт в Раде, а также правительственном квартале. Злоумышленникиякобы составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в томчисле гранатометов и минометов.Бывшей военнослужащей и экс-заключенной российских СИЗО илагерей на родине грозит десять лет лишения свободы за действия, направленныена насильственное изменение конституционного строя и захват государственнойвласти.22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась народину. Позже Савченко не раз заявляла, что готова стать президентом, еслинарод ее поддержит.