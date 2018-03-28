Противопожарная сигнализация в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово не работала более трех лет. Так утверждает сотрудник ЧОПа, который, по версии следствия, отключил систему оповещения во время ЧП. В свою очередь, свидетели говорят, что охранник, когда начался пожар, сидел и ничего не делал.

Противопожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" вКемерово не работала более трех лет. Так утверждает сотрудник ЧОПа, который, поверсии следствия, отключил систему оповещения во время ЧП. В свою очередь,свидетели говорят, что охранник, когда начался пожар, "сидел и ничего неделал".Показания подозреваемых и свидетелей заслушал 28 марта Заводскойрайонный суд Кемерово. Сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшинаранее задержал Следственный комитет. Охранник ТЦ утверждает, что проблемы спротивопожарной системой в здании существуют более трех лет – и он об этомруководство неоднократно предупреждал."Сработал один из разделов 4 этажа, я растерялся инавел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжалсигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4 этаже. По камерамя увидел задымление возле центрального входа. Спустя время уже все блоки 4этажа сигнализировали о пожаре", – приводит свидетельство Антюшина радио "Говорит Москва".Однако его слова опровергает свидетель по фамилии Сочинский– инструктор детского центра. По его словам, когда начался пожар, он побежал впомещение охраны. "Он в этот момент сидел в кресле и ничего не делал, вэто же время все мониторы, отображающие картинку с 4 этаже были черными. Либоне работали, либо от копоти. После этого охранник без слов начал нажиматькакие-то кнопки и после сказал: "Да не работает у меня ничего!", -рассказал в суде инструктор.Сам же Антюшин утверждает, что сразу же позвонил по номеру"112" и побежал на верхний этаж, чтобы помогать эвакуировать людей.Этой же версии придерживается и отец охранника, он утверждает, что сын спасалпосетителей ТЦ. Тем не менее, следствие просило судью продлить мужчине арест надва месяца, пишетПо последним данным, при пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64человека, большинство из них – дети. 28 марта в России – день общенациональноготраура.