Противопожарная сигнализация в ТЦ Зимняя вишня в
Кемерово не работала более трех лет. Так утверждает сотрудник ЧОПа, который, по
версии следствия, отключил систему оповещения во время ЧП. В свою очередь,
свидетели говорят, что охранник, когда начался пожар, сидел и ничего не
делал.
Противопожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в
Кемерово не работала более трех лет. Так утверждает сотрудник ЧОПа, который, по
версии следствия, отключил систему оповещения во время ЧП. В свою очередь,
свидетели говорят, что охранник, когда начался пожар, "сидел и ничего не
делал".
Показания подозреваемых и свидетелей заслушал 28 марта Заводской
районный суд Кемерово. Сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина
ранее задержал Следственный комитет. Охранник ТЦ утверждает, что проблемы с
противопожарной системой в здании существуют более трех лет – и он об этом
руководство неоднократно предупреждал.
"Сработал один из разделов 4 этажа, я растерялся и
навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал
сигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4 этаже. По камерам
я увидел задымление возле центрального входа. Спустя время уже все блоки 4
этажа сигнализировали о пожаре", – приводит свидетельство Антюшина радио "Говорит Москва".
Однако его слова опровергает свидетель по фамилии Сочинский
– инструктор детского центра. По его словам, когда начался пожар, он побежал в
помещение охраны. "Он в этот момент сидел в кресле и ничего не делал, в
это же время все мониторы, отображающие картинку с 4 этаже были черными. Либо
не работали, либо от копоти. После этого охранник без слов начал нажимать
какие-то кнопки и после сказал: "Да не работает у меня ничего!", -
рассказал в суде инструктор.
Сам же Антюшин утверждает, что сразу же позвонил по номеру
"112" и побежал на верхний этаж, чтобы помогать эвакуировать людей.
Этой же версии придерживается и отец охранника, он утверждает, что сын спасал
посетителей ТЦ. Тем не менее, следствие просило судью продлить мужчине арест на
два месяца, пишет
По последним данным, при пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64
человека, большинство из них – дети. 28 марта в России – день общенационального
траура.