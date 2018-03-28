Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Возбуждение ненависти или вражды в отношении известного украинского пранкера Евгения Вольнова. В день пожара он обзванивал кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС, говорил, что нужно готовить 300 мест для погибших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов.Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Дело возбуждено по статье "Возбуждение ненависти или вражды".Следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте. В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.В день, когда горела "Зимняя вишня", Кувиков обзванивал кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС, и спрашивал, сколько осталось "свободных мест". Когда ему отвечают, что могут принять не больше ста погибших, он говорит, что скоро к ним подвезут "более трехсот трупов" и что нужно готовить "места в коридорах".Из-за этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что жертв пожара в Кемерове в несколько раз больше и что при тушении погибли пожарные. Позже эту информацию опровергли из официальных источников.В результате трагедии в Кемерове погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В России объявлен траур.