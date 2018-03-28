В товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) были зафиксированы случаи проявления расизма по отношению к двум французским игрокам – Усману Дембеле и Полю Погба. Известно, что в адрес футболистов доносились выкрики расистского содержания.

В товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) были зафиксированы случаи проявления расизма по отношению к двум французским игрокам – Усману Дембеле и Полю Погба. Известно, что в адрес футболистов доносились выкрики расистского содержания. Об этом информирует портал "Спорт-экспресс" со ссылкой на издания Topmercato.Кроме того, фотограф портала AFP рассказал, что в концовке поединка он слышал кричалки и уханья в адрес темнокожих футболистов. Представитель агентства подтвердил информацию, что при выполнении угловых ударов расистской обструкции подвергся Дембеле. Но уточнил, что в адрес Погба оскорблений не было.Информацию о проявлениях расизма в матче России и Франции также прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС). Начальник отдела безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев отметил, что ни одного случая зафиксировано не было."Наши службы не слышали и не фиксировали ничего подобного, – приводит слова Толкачева "Спорт-экспресс". – Однако при необходимости мы готовы начать изучение этого вопроса. А пока повторю, что нами ничего не было зафиксировано".Напомним, что матч между Россией и Францией прошел в Санкт-Петербурге. На одноименном стадионе собралось порядка 51 тысячи болельщиков.