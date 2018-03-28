На одной из выставок, проводимых в центре столицы, неизвестный похитил из сумки заявителя денежные средства в иностранной валюте. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в краже 15 тысяч евро у мужчины на одной из выставок Москвы.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже. Потерпевший рассказал, что на одной из выставок, проводимых в центре столицы, неизвестный похитил из его сумки денежные средства в иностранной валюте. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 44-летняя и 53-летний жители г. Калуги.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ « Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве