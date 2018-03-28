Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, будут информированы о сроках восстановления их прав.

Россияне, включенные в реестр обманутых дольщиков, смогут узнать о сроках восстановления своих прав на сайте Минстроя. Распоряжение подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым.Распоряжение вносит изменения в документ, которым утверждается единая форма дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков.Отмечается, что благодаря принятому решению пострадавшие граждане будут знать, когда именно будут восстановлены их права.