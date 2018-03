Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Акция была приурочена к выходу фильма Первому игроку приготовиться. Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Акция была приурочена к выходу фильма "Первому игроку приготовиться". Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.На опубликованных ниже кадрах запечатлена реклама "Спилбургеров" от Carlʼs Jr. Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.Why did E.T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg ! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x— Carl's Jr. (@CarlsJr) 26 марта 2018 г.Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr “SPIELBURGERS” pic.twitter.com/BF8KF4VGc7— Amblin Entertainment (@AmblinEnt) 27 марта 2018 г.Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать "Спилбургеры"."Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.Российская премьера "Первому игроку приготовиться" состоится 29 марта. Из-за трагедии в Кемерове прокатчики фильма перенесли выход ленты в прокат на один день.