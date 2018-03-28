В связи с трагическими событиями в Кемерове студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева хотят передать городу яблоневый сад - 64 саженца в память о погибших.

В связи с трагическими событиями в Кемерове студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева передадут городу яблоневый сад - 64 саженца в память о погибших.Студентами подготовлены зимостойкие и морозостойкие сорта яблонь, устойчивые для произрастания на сибирской земле: Белый налив, неприхотливый Штрейфлинг, Мельба, старинный сорт яблоня Корично Полосатая, а также Антоновка и Богатырь.Заведующий лабораторией плодоводства заверил, что деревья этих сортов будут хорошо чувствовать себя в условиях сурового сибирского климата. Сегодня саженцы были высажены в горшках в теплице, а к середине мая, когда они достаточно окрепнут, их передадут в Кемерово, где высадят в открытый грунт.28 марта объявлено днем национального траура. Также вчера студенты сами вышли с инициативой поехать возложить цветы к представительству Кемеровской области в Москве, чтобы почтить память погибших в этой страшной трагедии.Галина Золина, ректор РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева: В Тимирязевской академии обучается более 16 тысяч студентов, среди них есть и кемеровчане. Вся страна скорбит о тех, кто погиб 25 марта в том торговом центре. Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушными, в том числе студентов и сотрудников университета. Учащиеся хотят, чтобы сад из тимирязевских яблонь стал памятью о погибших, среди которых были дети.