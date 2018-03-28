В это время женщина плавала в бассейне

Судебные приставы арестовали иномарку костромички за долги по налогам.30-летняя женщина не спешила исправить ситуацию даже после возбуждения исполнительного производства. Она задолжала 334 тысячи рублей по налогам и сборам. Тогда правоохранители решили арестовать её дорогую иномарку Mercedes-Benz.Приставы нашли автомобиль на парковке возле бассейна. В этот момент женщина занималась плаванием. Машину отогнали на платную стоянку. В этот же день костромичка вернула весь долг.