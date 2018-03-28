А также сотрудники МЧС

В Костромской области сотрудники МЧС и прокуратуры начали комплексные проверки обеспечения противопожарной и террористической безопасности в торговых центрах, чтобы кемеровская трагедия, унесшая более 60 жизней, не повторилась вновь.Напомним, в понедельник губернатор Сергей Ситников обратился к контролирующим органам с требованием проверить все крупные торговые центры в Костромской области, отметив, что их главной целью должно стать соблюдение норм и обеспечение безопасности костромичей, которые посещают торгово-развлекательные центры. Сегодня рейды начались.Сотрудники прокуратуры и МЧС побывали в ТЦ «Галерея», «Паново», «Авокадо», ТРЦ РИО и других. В центре внимания проверяющих – работа систем оповещения, тушения и эвакуации.В одном из крупных центров, где работают не только торговые павильоны, но и кинотеатр, и детские игровые комнаты, провели учебную эвакуацию. Работники центра оперативно направляли покупателей и зрителей к запасным выходам, ведущим прямо на улицу. Инженер по пожарной безопасности ТЦ Сергей Алагезян на встрече с проверяющими отметил, что помимо оповещения в ТЦ установлена система пожаротушения. Залы торгового центра укомплектованы огнетушителями, по периметру всего объекта – пожарные краны.Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы ГУ МЧС России по Костромской области Александр Захаров: «Учебная эвакуация показала, что все работает. Просмотр в кинозалах приостановлен. Эвакуационных выходов в ТЦ много».В прокуратуре заверили, что проверки подобных объектов продолжатся. Выводы и решения будут приняты после изучения документации объектов. Помощник прокурора г. Костромы Виктория Сычева: «Конкретно говорить о выявленных нарушениях, тем более о степени ответственности и принятии дальнейших мер, пока рано. Предстоит изучить документацию. Решения о работе торговых центров будет приниматься по итогам проверки».