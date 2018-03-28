Кемеровская трагедия – это в своем роде срез недостатков и застарелых болезней власти и общества в целом. Уже сейчас понятно, в конкретном торговом центре сошлись в одной точке огромное количество ошибок, глупостей и настоящих преступлений.

Кемеровская трагедия – это в своем роде срез недостатков изастарелых болезней власти и общества в целом. Уже сейчас понятно, в конкретномторговом центре сошлись в одной точке огромное количество ошибок, глупостей инастоящих преступлений.Свою руку к этой ужасной трагедии приложили наверное десятки людей, начиная от конкретных взрослых, которые закрыли на ключ детей в кинотеатре и заканчивая другими конкретными взрослыми, которые несколько лет назад прописали такие критерии определения что такое малый бизнес, что в эти критерии смогли протащить целый торговый центр, и освободить его от проверок.А еще стоит обратить внимание на то, что первые приехавшиена место катастрофы спасатели, судя по некоторым свидетельским показаниям небыли как следует укомплектованы. Нужно обратить внимание, что кто-то подписалразрешение на функционирование торгового центра в здании, которое по всемпоказателям не подходит для этого. И таких вопросов – десятки. Тут нельзяотделаться стрелочниками, и тут огромное поле работы для всего общества. Те стоследователей, о которых говорил Путин, – это хорошо, и они будут до концакопать ситуацию по конкретному торговому центру, но если мы хотим решитьпроблему в целом, то нужно чтобы над ней работало все общество, начиная от Думыи Правительства и заканчивая рядовыми гражданами.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все профильныекомитеты проведут экспертные консультации, а потом Дума закроет всезаконодательные дырки, которые могут способствовать таким трагедиям. А рядовыеграждане в свою очередь могут и даже должны активно "стучать" на торговыецентры и другие места массового скопления людей, которые не соблюдаютэлементарные меры противопожарной безопасности. И ничего плохого в этом "стуке"нет. Вы или я не можем проверить пожарную сигнализацию, но если Вы видите надвери аварийного выхода замок, то с этим можно и нужно что-то сделать.Практически в любом современном телефоне есть фотоаппарат. Сделайте фото,запишите адрес объекта, сообщите о нарушении письмом в прокуратуру. Поверьте,Прокуратуре будет интересно. Я теперь буду систематически проверять все выходыв тех торговых центрах, кинотеатрах или музеях, где я бываю с семьей, и вамсоветую делать то же самое. Если нас таких будет много, то это сильно повлияетна ситуацию. Вот увидите.А теперь пару слов о другой важной вещи, которую простообязан сделать каждый ответственный гражданин. Давайте поговорим о фейках,панических слухах и вирусных видеороликах о кемеровской трагедии.Мне было очень неприятно, буквально физически больно,наблюдать за тем, как вроде бы взрослые люди последние два дня носились поинтернету и активно распространяли фейки, которые были специально слеплены,чтобы нанести максимальный ущерб нашему обществу. Я давно занимаюсьинформационными войнами, и естественные слухи и их распространение, от"боевого вброса", особенно такого, который буквально кричит, что егослепили где-то в СБУ, отличаю, что называется, "с первых нот". Многиесограждане у которых нет профильного опыта, но есть элементарный здравый смысл,а также многие мои читатели, тоже легко отличали эти фейки, но этого малопотому что у нас есть много, вот реально очень много людей (не ботов! не бойцовукраинских инфовойск! а реальных людей) которые буквально считают своим долгомраспространять эту ложь, эти фейки, нагнетать панику, да еще и обливать грязьюи оскорблениями тех, кто пытается их остановить.Я не хочу валить все на украинского "пранкера"Вольнова, которого кстати по-хорошему нужно называть не пранкером, асотрудником группы ВСУ по информационной войне с Россией. В современныхусловиях, к сожалению, наши соседи по глобусу или наши западные партнеры всегданайдут очередного Вольнова, чтобы запустить нужное количество фейков, но они неимели бы такого эффекта, если бы многие россияне, не участвовали в ихраспространении. И вот тут мы подходим к тем, так называемым лидерамобщественного мнения, которые во-первых использовали свои площадки чтобы эти фейки про "сотни трупов" распространять,а во-вторых, они своим примером показывали поклонникам, что такое поведение -правильное и социально-одобряемое.Давайте вспомним хотя бы некоторых этих трупоедов ихайпожоров поименно:Видоблогер Николай Соболев, который залил на свой каналвидео с фейком про Кемерово и сравнил ситуацию с аварией в Чернобыле. Хорошохайпанул на теме, хотя и нужно признать, что видео это уже удалил, но миллионыпросмотров никуда уже не денешь. С Шурыгиной перешел прямо на монетизациюдетских трупов.Известные видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин,известные как NEMAGIA. Сами распространяли фейк про "174 трупах в морге наВолгоградской" и собрали 2 миллиона просмотров. Отлично хайпанули, онитеперь герои российской несистемной оппозиции.Известный политический эмигрант, проживающий в Чехиивидеоблогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе_Д. У него сразу 400 трупови хайп на эту тему везде от ВКонтакта до Твиттера.А еще эти же фейки продвигали известный обзорщик гаджетовПетухов (он же wylsacom), известный стендап комик Данила Поперечный и одинсамых популярных юмористических пабликов страны MDK.Список можно продолжить, он будет очень длинным, но суть, ядумаю, уже понятна. У нас в стране сформировался новый медиа-класс, класс людейкоторые влияют на общественное мнение посредством соцсетей, и которые монетизируюттрупы, панику и ненависть к стране. А уж если они смогут вывести народ на улицыи прольется настоящая кровь, то их счастью просто не будет предела. Они –своеобразные убийцы. Просто у них на этот раз не получилось раскачать ситуацию.Каждый, кто после этого ходит на концерт такого комика, или лайкает видеотакого обзорщика, или подписан на такой паблик, или подписан на такоговидеоблогера является фактическим пособником их будущих возможных преступлений,и по большому счету уже сейчас является коллаборантом информационных войскуВСУ.Я рад что общество в целом реагирует на такие вещи довольножестко. Некоторые из вышеперечисленных лидеров общественного мнения уже началиудалять ролики, но этого мало. Нужно чтобы каждый, кто распространяет такую гадостьв соцсетях, кто ее шэрит и лайкает, получал от своих же друзей и знакомых такуюпорцию критики, чтобы второй раз им не хотелось этого делать. Запостить фейкпро трупы должно быть лютым общественным позором. Я верю, что мы к этомупридем.И последнее. Не надо отчаиваться. Много лет назад случиласьтрагедия с подлодкой "Курск", но именно от нее можно отсчитыватьвозрождение российского флота, которым мы сегодня можем гордиться. Будемнадеяться, что трагедия в Кемерово тоже станет отправной точкой правильныхизменений. На этот раз – изменений по всей России.