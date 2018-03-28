Стали известны новые подробности телефонного разговора
президентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, Дональд
Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойного
агента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.
Стали известны новые подробности телефонного разговора
президентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, Дональд
Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойного
агента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.
Детали беседы раскрыл в эфире телеканала CNN официальный
представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон. По его словам,
президент США не стал обсуждать по телефону со своим российским коллегой
Владимиром Путиным дело отравленного бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля,
потому что не хотел заранее уведомлять его о планах по высылке дипломатов.
Непонятно, зачем вообще Трамп позвони Путину, да еще через
двое суток после объявления результатов президентских выборов. Этим шагом он удивил
свою администрацию, которая заявляла о том, что хозяин Белого дома не собирается
поздравлять своего российского коллегу с переизбранием на пост президента.
20 марта Трамп решил не портить настроение своему
собеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется на скорую встречу с ним. До
этих громких слов в Штатах были настроены на то, что, как минимум, до ноября
2018 года президентам России и США встретится не удастся. На это время намечено
проведение саммита G20 в Аргентине.
А уже 26 марта США объявили персонами нон грата 60
российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с
отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о
высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и
более десятка стран Евросоюза. Некоторые государства отозвали из Москвы для
консультаций глав своих дипломатических представительств.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция
заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок".
Власти Британии сразу же обвинили в организации покушения Россию и выслали из
страны 23 российских дипломатов. Москва приняла зеркальные меры.