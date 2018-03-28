Стали известны новые подробности телефонного разговора президентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, Дональд Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойного агента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.

Стали известны новые подробности телефонного разговорапрезидентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, ДональдТрамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойногоагента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.Детали беседы раскрыл в эфире телеканала CNN официальныйпредставитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон. По его словам,президент США не стал обсуждать по телефону со своим российским коллегойВладимиром Путиным дело отравленного бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля,потому что не хотел заранее уведомлять его о планах по высылке дипломатов.Непонятно, зачем вообще Трамп позвони Путину, да еще черездвое суток после объявления результатов президентских выборов. Этим шагом он удивилсвою администрацию, которая заявляла о том, что хозяин Белого дома не собираетсяпоздравлять своего российского коллегу с переизбранием на пост президента.20 марта Трамп решил не портить настроение своемусобеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется на скорую встречу с ним. Доэтих громких слов в Штатах были настроены на то, что, как минимум, до ноября2018 года президентам России и США встретится не удастся. На это время намеченопроведение саммита G20 в Аргентине.А уже 26 марта США объявили персонами нон грата 60российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи сотравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также овысылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада иболее десятка стран Евросоюза. Некоторые государства отозвали из Москвы дляконсультаций глав своих дипломатических представительств.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былинайдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полициязаявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок".Власти Британии сразу же обвинили в организации покушения Россию и выслали изстраны 23 российских дипломатов. Москва приняла зеркальные меры.