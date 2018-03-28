На YouTube-канале администрации Кемеровской области размещено видеообращение главы региона Амана Тулеева в связи с трагедией в торговом центре Зимняя вишня. Губернатор обратил внимание на то, что в дни трагедии определенные силы пытаются стравить людей, и со всех сторон идет травля.

На YouTube-канале администрации Кемеровской области размещено видеообращение главы региона Амана Тулеева в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", где в пожаре 25 марта погибли 64 человека.Глава Кузбасса поблагодарил всех, кто поддерживает жителей Кемерова и помогает им "в эти труднейшие дни".Тулеев также подтвердил скорбную информацию о том, что в пожаре погибла его племянница. Губернатор также обратил внимание в своем видеообращении на то, что в дни трагедии "определенные силы пытаются стравить людей"."Страшно просто раскачивают ситуацию", — говорит Тулеев. Он также сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты "Полосухинская", а ранее поступали звонки о минировании шахты "Юбилейная", "Антоновская", передает "Интерфакс"."Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон", — говорит Аман Тулеев.В Сети, действительно, в последние дни появляется немало фейков. Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Интернете как пранкер Евгений Вольнов. Именно он вбросил в Сеть информацию о том, что в пожаре в Кемерове якобы погибли более 300 человек.