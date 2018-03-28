Одной из жертв страшного пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня стала 11-летняя родственница губернатора региона Амана Тулеева. Как выяснилось, глава Кузбасса не помогает ее семье.

Одной из жертв страшногопожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стала 11-летняя родственница губернаторарегиона Амана Тулеева. Каквыяснилось, глава Кузбасса не помогает ее семье.Родственные связи Тулеева и погибшей Тани былидостаточно запутанными. Сын тети девочки приходился губернатору внуком.Несмотряна то, что губернатор Кемеровской области на совещании с президентом ВладимиромПутиным утверждал, что воспринимает трагедию как личную, выяснилось, чтородители погибшей девочки живут очень скромно на краю небольшого селаТрещевского. А высокопоставленный родственники у них не появлялся."А что Тулеев? Тулеев сидиттам в Кемерово, своими делами занимается", – цитирует убитого горем Таниного отцаLife.ru. Единственное, что как-то вселяет силыжить для родителей – это то, что в живых остались еще двое из детей.Братаи сестру Тани спасла сама судьба. Дело в том, что младшую девочку с утра непустила в кино мама, а 12-летний сын сам не захотел идти на "девчачиймультфильм" "Шерлок Гномс". Он пошел на фильм"Тихоокеанский рубеж". Из зала, где транслировалась картина, удалосьвыбраться.Напомним, 28 марта стал днем общенациональноготраура в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ"Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Предположительно,источник возгорания в торговом центре находился в игровой зоне на четвертомэтаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вероятнымипричинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.