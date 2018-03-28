Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев спустя несколько дней после гибели людей в торговом центре Зимняя вишня наконец-то выступил с обращением к жителям региона. Он поблагодарил всех, кто поддержал кемеровчан, однако заметил, что есть определенные силы, которые хотят стравить людей. Видеозапись опубликована на официальном аккаунте администрации Кузбасса в YouTube.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев спустя несколькодней после гибели людей в торговом центре "Зимняя вишня" наконец-товыступил с обращением к жителям региона. Он поблагодарил всех, кто поддержалкемеровчан, однако заметил, что есть "определенные силы", которыехотят "стравить людей". Видеозапись опубликована на официальномаккаунте администрации Кузбасса в YouTube."Я хочу поклониться всем, кто поддерживает нас в этитруднейшие дни и кто помогает нам реально", – сказал Тулеев. Есть и те, заметилгубернатор, кто пытается "нажиться на чужом горе" и целенаправленножелает "стравить людей"."Посмотрите, Украина – телефонный этот хулиган во всю мощьобзванивает наши морги, говорит, что, вот, примите, и чуть ли не заявляет, чточисло погибших составило уже 600-700 человек", – сказал Тулеев. Глава регионаимел в виду пранкера Евгения Вольнова (предположительно, настоящее имя -Евгений Кувиков. – Прим.Ред.). После трагедии он начал звонить в кемеровскиеморги и сообщать о нескольких сотнях погибших, интересуясь при этом, сколькосвободных мест осталось в учреждениях.Сотрудники морга рассказал о звонке своим знакомым иродственникам, те, в свою очередь, своим друзьям. Вольнов подтвердил, чтовыкладывал ролики с записями телефонных разговоров в Сеть.По словам Тулеева, он не может "отстраненноотноситься" к трагедии, отметив, что среди погибших его племянница."Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунственно", – сказал главаКемеровской области.Стоит напомнить, что губернатор в прошлое воскресенье даже неприехал к горящему торговому центру. Причина до ужаса нелепая: якобы онне хотел, чтобы его кортеж мешал пожарным машинам.Во вторник, комментируястихийный митинг в центре города с требованием его отставки, Тулеев назвал пришедших на него кемеровчан"бузотерами". Выйти к народу он так и не решился. А его заместитель ивовсе заявил, что некоторые горожане "пиарятся" на трагедии.Напомним, что серьезный пожар в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предположительно, источниквозгорания находился на четвертом этаже в детской игровой зоне. В министерствепо чрезвычайным ситуациям заявили об обнаружении тел всех жертв пожара. Погибли64 человека, более 40 из них – дети.28 марта в России объявлен днем траура. По всей странеспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.