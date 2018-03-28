Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев спустя несколько
дней после гибели людей в торговом центре Зимняя вишня наконец-то
выступил с обращением к жителям региона. Он поблагодарил всех, кто поддержал
кемеровчан, однако заметил, что есть определенные силы, которые
хотят стравить людей. Видеозапись опубликована на официальном
аккаунте администрации Кузбасса в YouTube.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев спустя несколько
дней после гибели людей в торговом центре "Зимняя вишня" наконец-то
выступил с обращением к жителям региона. Он поблагодарил всех, кто поддержал
кемеровчан, однако заметил, что есть "определенные силы", которые
хотят "стравить людей". Видеозапись опубликована на официальном
аккаунте администрации Кузбасса в YouTube.
"Я хочу поклониться всем, кто поддерживает нас в эти
труднейшие дни и кто помогает нам реально", – сказал Тулеев. Есть и те, заметил
губернатор, кто пытается "нажиться на чужом горе" и целенаправленно
желает "стравить людей".
"Посмотрите, Украина – телефонный этот хулиган во всю мощь
обзванивает наши морги, говорит, что, вот, примите, и чуть ли не заявляет, что
число погибших составило уже 600-700 человек", – сказал Тулеев. Глава региона
имел в виду пранкера Евгения Вольнова (предположительно, настоящее имя -
Евгений Кувиков. – Прим.Ред.). После трагедии он начал звонить в кемеровские
морги и сообщать о нескольких сотнях погибших, интересуясь при этом, сколько
свободных мест осталось в учреждениях.
Сотрудники морга рассказал о звонке своим знакомым и
родственникам, те, в свою очередь, своим друзьям. Вольнов подтвердил, что
выкладывал ролики с записями телефонных разговоров в Сеть.
По словам Тулеева, он не может "отстраненно
относиться" к трагедии, отметив, что среди погибших его племянница.
"Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунственно", – сказал глава
Кемеровской области.
Стоит напомнить, что губернатор в прошлое воскресенье даже не
приехал к горящему торговому центру. Причина до ужаса нелепая: якобы он
не хотел, чтобы его кортеж мешал пожарным машинам.
Во вторник, комментируя
стихийный митинг в центре города с требованием его отставки, Тулеев назвал пришедших на него кемеровчан
"бузотерами". Выйти к народу он так и не решился. А его заместитель и
вовсе заявил, что некоторые горожане "пиарятся" на трагедии.
Напомним, что серьезный пожар в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предположительно, источник
возгорания находился на четвертом этаже в детской игровой зоне. В министерстве
по чрезвычайным ситуациям заявили об обнаружении тел всех жертв пожара. Погибли
64 человека, более 40 из них – дети.
28 марта в России объявлен днем траура. По всей стране
спущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.