Уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений
Гришковец высказался о трагедии в ТЦ Зимняя вишня, унесшей
жизни десятков людей. Он назвал губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева бессмысленной мумией.
Уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений
Гришковец высказался о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей
жизни десятков людей. Он назвал губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева "бессмысленной мумией".
Свой гнев и возмущение произошедшим драматург высказал на своей
странице в Instagram. Вместе со словами соболезнования Гришковец призвал
земляков "не уподобляться трусливым властям" и бессовестным СМИ, которые
смакуют детали ЧП.
"Город Кемерово безутешен.
Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Наш родной город долгие
годы будет ассоциироваться с той бедой, которую мы сейчас переживаем…
И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался
еще и позор… Мы мужественные люди! Нам обязательно нужно держаться
достойно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора
противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает…", – написал
Евгений Гришковец в своем микроблоге. При этом он сообщил, что "очень хочется немедленного
наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города
и региона довел страдающих людей до истерики и полного неверия
официальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться!..", —
считает артист.
С критикой на Амана Тулеева
обрушился и знаменитый российский спортивный комментатор
Дмитрий Губерниев. Он призвал
главу региона уйти в отставку. Соответствующую публикацию журналист сделал у
себя в Instagram. "Кемерово!
"Вы пиаритесь на трагедии", – так местный чиновник ответил человеку,
потерявшему нескольких... близких! Потерявшему троих детей, жену и сестру... Господин Тулеев и
ваша шайка – на выход! Пошли вон!" – обратился к властям Кемеровской области
Губерниев.
Отметим, что Аман Тулеев 28 марта, в
день общероссийского траура по жертвам трагедии, все-таки выступил с обращением к жителям региона. Он
поблагодарил всех, кто поддержал кемеровчан, и отметил, что есть
"определенные силы", которые хотят "стравить людей".
Видеозапись опубликована на официальном аккаунте администрации Кузбасса в
YouTube. При этом губернатор даже не приехал к горящему торговому
центру. Причина до ужаса нелепая: якобы не хотел, чтобы его кортеж мешал
пожарным машинам.
Напомним,
что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно,
источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64
человека, более 40 из них – дети.