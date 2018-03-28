Уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец высказался о трагедии в ТЦ Зимняя вишня, унесшей жизни десятков людей. Он назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева бессмысленной мумией.

Уроженец Кемерово, писатель и артист ЕвгенийГришковец высказался о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшейжизни десятков людей. Он назвал губернатора Кемеровской области АманаТулеева "бессмысленной мумией".Свой гнев и возмущение произошедшим драматург высказал на своейстранице в Instagram. Вместе со словами соболезнования Гришковец призвалземляков "не уподобляться трусливым властям" и бессовестным СМИ, которыесмакуют детали ЧП."Город Кемерово безутешен.Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Наш родной город долгиегоды будет ассоциироваться с той бедой, которую мы сейчас переживаем…И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивалсяеще и позор… Мы мужественные люди! Нам обязательно нужно держатьсядостойно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернаторапротивно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает…", – написалЕвгений Гришковец в своем микроблоге. При этом он сообщил, что "очень хочется немедленногонаказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством городаи региона довел страдающих людей до истерики и полного неверияофициальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться!..", —считает артист.С критикой на Амана Тулееваобрушился и знаменитый российский спортивный комментаторДмитрий Губерниев. Он призвалглаву региона уйти в отставку. Соответствующую публикацию журналист сделал усебя в Instagram. "Кемерово!"Вы пиаритесь на трагедии", – так местный чиновник ответил человеку,потерявшему нескольких... близких! Потерявшему троих детей, жену и сестру... Господин Тулеев иваша шайка – на выход! Пошли вон!" – обратился к властям Кемеровской областиГуберниев.Отметим, что Аман Тулеев 28 марта, вдень общероссийского траура по жертвам трагедии, все-таки выступил с обращением к жителям региона. Онпоблагодарил всех, кто поддержал кемеровчан, и отметил, что есть"определенные силы", которые хотят "стравить людей".Видеозапись опубликована на официальном аккаунте администрации Кузбасса вYouTube. При этом губернатор даже не приехал к горящему торговомуцентру. Причина до ужаса нелепая: якобы не хотел, чтобы его кортеж мешалпожарным машинам.Напомним,что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно,источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64человека, более 40 из них – дети.