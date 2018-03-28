Эксперты считают, что вскоре губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, скорее всего, сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную отставку главы региона, поскольку его команда себя дискредитировала в связи со смертоносным пожаров в Кемерово.

Эксперты считают, что вскоре губернатора Кемеровской области АманаТулеева, скорее всего, сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольнуюотставку главы региона, поскольку его команда себя дискредитировала в связи со смертоноснымпожаров в Кемерово.По мнению руководителяЦентра экономических и политических реформ Николая Миронова, в последнеевремя в России стало традицией – назначать руководителей из другихрегионов. Он полагает, что главой Кузбасса станет "назначенец из молодых".Говоря о вице-губернаторе региона СергееЦивилеве, который встал на колени и попросил прощенияу участников митинга в Кемерово, политолог отметил, что теперь он вряд лисможет рассчитывать на губернаторское кресло. "Он себя довольно сильнодискредитировал этой историей – и так-то его положение не былоидеальным…", – приводит слова Миронова РИА Новости. По его мнению, скорее всего, Тулеев в течение месяца досрочноуйдет в отставку по собственному желанию, а не по утратедоверия.Мнение эксперта разделяетгендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Скорее всего,это будет человек, не дискредитированный этой историей, но вряд лиэто будет варяг, так как региональный патриотизм в Кемерово всегдабыл сильный и при советской власти, и в 90-е годы, и сейчастакой же", – считает Журавлев. При этом он напомнил, что сила Тулеевабыла в однозначной поддержке народа, но его ошибкис коммуникацией будут, "стоить ему кресла".Отметим, Амана Тулеева после трагедии, унесшей десятки жизней, резко критикуют как"рядовые" россияне, так и знаменитости. Ранее уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец назвалгубернатора Кемеровской области "бессмысленной мумией".В свою очередь известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу регионауйти в отставку. "Господин Тулеев и ваша шайка – на выход! Пошливон!" – обратился он к властям Кемеровской области на своей странице в Instagram.Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Возбуждено уголовное дело.