Эксперты считают, что вскоре губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева, скорее всего, сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную
отставку главы региона, поскольку его команда себя дискредитировала в связи со смертоносным
пожаров в Кемерово.
Эксперты считают, что вскоре губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева, скорее всего, сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную
отставку главы региона, поскольку его команда себя дискредитировала в связи со смертоносным
пожаров в Кемерово.
По мнению руководителя
Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, в последнее
время в России стало традицией – назначать руководителей из других
регионов. Он полагает, что главой Кузбасса станет "назначенец из молодых".
Говоря о вице-губернаторе региона Сергее
Цивилеве, который встал на колени и попросил прощения
у участников митинга в Кемерово, политолог отметил, что теперь он вряд ли
сможет рассчитывать на губернаторское кресло. "Он себя довольно сильно
дискредитировал этой историей – и так-то его положение не было
идеальным…", – приводит слова Миронова РИА Новости. По его мнению, скорее всего, Тулеев в течение месяца досрочно
уйдет в отставку по собственному желанию, а не по утрате
доверия.
Мнение эксперта разделяет
гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Скорее всего,
это будет человек, не дискредитированный этой историей, но вряд ли
это будет варяг, так как региональный патриотизм в Кемерово всегда
был сильный и при советской власти, и в 90-е годы, и сейчас
такой же", – считает Журавлев. При этом он напомнил, что сила Тулеева
была в однозначной поддержке народа, но его ошибки
с коммуникацией будут, "стоить ему кресла".
Отметим, Амана Тулеева после трагедии, унесшей десятки жизней, резко критикуют как
"рядовые" россияне, так и знаменитости. Ранее уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец назвал
губернатора Кемеровской области "бессмысленной мумией".
В свою очередь известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу региона
уйти в отставку. "Господин Тулеев и ваша шайка – на выход! Пошли
вон!" – обратился он к властям Кемеровской области на своей странице в Instagram.
Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Возбуждено уголовное дело.