Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники - правда, мотор пока что будет только один.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-u-cadillac-poyavilsya-novyj-kompaktnyj-krossover.html" target="_blank">У Cadillac появился новый компактный кроссовер</a> - Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники - правда, мотор пока что будет только один.
[url=http://33live.ru/novosti/28-03-2018-u-cadillac-poyavilsya-novyj-kompaktnyj-krossover.html]У Cadillac появился новый компактный кроссовер[/url] - Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники - правда, мотор пока что будет только один.