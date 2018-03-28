Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники - правда, мотор пока что будет только один.

Американский автопроизводитель пополнил семейство кроссоверов новой младшей моделью: компактный XT4 предложит необычный дизайн задней части и довольно обширный набор электроники — правда, мотор пока что будет только один.