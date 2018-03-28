Представители компании Uber выплатят 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации по половому и расовому признаку со стороны руководства фирмы. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось около полугода. Суд не уверен, что истцы будут удовлетворены таким решением.

Представители компании Uber выплатят 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации по половому и расовому признаку со стороны руководства фирмы. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось около полугода. Суд не уверен, что истцы будут удовлетворены таким решением, сообщает Recode.В октябре 2017 года три сотрудницы отдела разработки Uber Роксана дель Торо Лопес, Ингрид Авендано и Ана Медина подали в суд на работодателей из-за дискриминации женщин.Вскоре к иску женщин присоединились более 400 сотрудников компании, рассказавшие, что на работе их ущемляли на расовой почве. По словам истцов, руководство Uber больше симпатизировало белым мужчинам и азиатам.Представители Uber пообещали не только выплатить компенсацию ущемленным сотрудникам, но и регулярно публиковать отчеты со статистикой по расовой и половой принадлежности своих работников.Uber далеко не впервые оказывается в центре скандала. В ноябре 2017 года выяснилось, что хакеры еще в 2016 году украли данные 57 миллионов приложения из разных стран. Компания решила не предавать эту историю огласке и заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те не разглашали информацию о взломе.