Народный артист России и певец Олег Анофриев умер в Москве на 88-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Александр Олешко. Он долго болел,— сказал он. Зять Олега Анофриева Сергей также подтвердил смерть артиста. Папа скончался сегодня в 12:45,— сказал он.— Он болел плюс возраст.

Народный артист России и певец Олег Анофриев умер в Москве на 88-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Александр Олешко. Он долго болел,— сказал он. Зять Олега Анофриева Сергей также подтвердил смерть артиста. Папа скончался сегодня в 12:45,— сказал он.— Он болел плюс возраст.Актерская карьера Олега Анофриева началась в 1950 году, когда он начал играть в школе-студии МХАТ, - вспоминает. По окончании учебного заведения он по распределению был направлен в Центральный детский театр. В 1960–1962 годах актер работал в театре им. Маяковского, в 1962–1972 годах — в театре им. Моссовета, в 1972–1995 годах — в театре киноактера. Олег Анофриев — заслуженный артист РСФСР (1969) и народный артист России (2004).Олег Анофриев известен по мультфильму Бременские музыканты, в котором актер озвучил практически все мужские роли. Кроме того, артист участвовал в кинокартинах Девушка с гитарой, Алые паруса, Будьте моим мужем, После дождичка в четверг, Гардемарины, вперед!Как сообщает, память Олега Анофриева могут увековечить в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. "Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева", - сказал он.По словам Герасимова, "Анофриев много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его "Бременскими музыкантами"."Он замечательно играл в Театре Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр (Моссовета) будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте", - добавил собеседник агентства.