Скончался Олег Анофриев. Легендарному артисту было 87 лет.

Скончался Олег Анофриев. Легендарному артисту было 87 лет.Информацию о смерти Олега Анофриева подтвердил шоумен Александр Олешко. "Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – рассказал Александр Олешко.Материал дополняется