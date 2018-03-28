В общенациональный день траура по жертвам пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово тобольские сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник. Отдыхающие сказали, что ресторан отказался отменять банкет.

В общенациональный день траура по жертвампожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово тобольские сотрудники районного Центракультуры отметили профессиональный праздник. Отдыхающие сказали, что ресторанотказался отменять банкет.Банкет снял на камеру житель Тобольска, пожелавший остатьсяанонимным. По словам мужчины, он узнал о банкете от своего деловогопартнера.Мероприятие проходило 28 марта. По словам менеджера заведения,где оно состоялось, Наталье Кремлевой, работники культурыне пытались его перенести."Нет, такого разговора не было. С ними работаланепосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никтоне запретил перенести, у нас как раз в воскресенье былосвободное время, но от них никакой информации по перенесениюне было. За это я сама отвечаю", – цитирует сотрудницуресторана Ura.ru. Кремлева предположила, что заказчикимогли звонить ее руководству, но решение о переносе банкетавправе была принять лично она.Директор Тобольского районного Центра культуры Римма Бизина заявила, что в учреждении узналио том, что объявлен траур лишь утром 28 марта. "Когда пришли на работу,увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Нашсотрудник позвонил в ресторан около девяти утра и попытался отменитьбанкет. Они отказали", – уверяет Бизина. При этом она добавила, чтопонимает сотрудников заведения, ведь у них бы "продукты бы пропали,а у нас деньги".В свою очередь глава района Юрий Батт рассказал,что праздник, приуроченный к профессиональному дню, проводили 27 марта.Напомним, день траура былобъявлен президентом России Владимиром Путиным в память о 64 погибших, в кемеровскомТЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывшийв Кемерово 27 марта глава государства назвал главные факторы, из-за которыхпроизошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил,что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.