В общенациональный день траура по жертвам
пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово тобольские сотрудники районного Центра
культуры отметили профессиональный праздник. Отдыхающие сказали, что ресторан
отказался отменять банкет.
В общенациональный день траура по жертвам
пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово тобольские сотрудники районного Центра
культуры отметили профессиональный праздник. Отдыхающие сказали, что ресторан
отказался отменять банкет.
Банкет снял на камеру житель Тобольска, пожелавший остаться
анонимным. По словам мужчины, он узнал о банкете от своего делового
партнера.
Мероприятие проходило 28 марта. По словам менеджера заведения,
где оно состоялось, Наталье Кремлевой, работники культуры
не пытались его перенести.
"Нет, такого разговора не было. С ними работала
непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто
не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было
свободное время, но от них никакой информации по перенесению
не было. За это я сама отвечаю", – цитирует сотрудницу
ресторана Ura.ru. Кремлева предположила, что заказчики
могли звонить ее руководству, но решение о переносе банкета
вправе была принять лично она.
Директор Тобольского районного Центра культуры Римма Бизина заявила, что в учреждении узнали
о том, что объявлен траур лишь утром 28 марта. "Когда пришли на работу,
увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш
сотрудник позвонил в ресторан около девяти утра и попытался отменить
банкет. Они отказали", – уверяет Бизина. При этом она добавила, что
понимает сотрудников заведения, ведь у них бы "продукты бы пропали,
а у нас деньги".
В свою очередь глава района Юрий Батт рассказал,
что праздник, приуроченный к профессиональному дню, проводили 27 марта.
Напомним, день траура был
объявлен президентом России Владимиром Путиным в память о 64 погибших, в кемеровском
ТЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывший
в Кемерово 27 марта глава государства назвал главные факторы, из-за которых
произошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил,
что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.