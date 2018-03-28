Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержан мужчина, разыскиваемый с 2004 года по подозрению в похищении человека...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержан мужчина, разыскиваемый с 2004 года по подозрению в похищении человека.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Старой Басманной улице задержали 45-летнего приезжего. Мужчина находился в федеральном розыске с 2004 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ «Похищение человека».В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О задержании сообщено инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60