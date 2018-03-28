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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-v-istorii-so-sbitoj-bespilotnikom-zhenshhinoj-poyavilis-neozhidannye-fakty.html" target="_blank">В истории со сбитой беспилотником женщиной появились неожиданные факты</a> - После того, как автономно управляемый Volvo XC90 компании Uber насмерть сбил пешехода в США, все компании, так или иначе причастные к автоматике Volvo и Uber, начали собственный анализ инцидента. И вновь открывшиеся факты оказались явно не на руку компании Uber.