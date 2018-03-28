Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя Алексея Зеленина. Его место займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба. Кроме того, уволена глава департамента внутренней политики Нина Лопатина. На ее пост назначена ее заместитель Валентина Назимок. Пожар в торговом центре Зимняя вишня произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами, по последним данным, стали 64 человека, среди них 41 ребенок.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя Алексея Зеленина. Его место займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба.Кроме того, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, уволена глава департамента внутренней политики Нина Лопатина. На ее пост назначена ее заместитель Валентина Назимок.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами, по последним данным, стали 64 человека, среди них 41 ребенок. В МЧС подчеркнули, что данных о пропавших без вести у них нет. Сегодня в России объявлен общенациональный траур.Вчера на главной площади Кемерова прошел стихийный митинг. Он длился более десяти часов. Люди требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, обвиняя его в бездействии и замалчивании информации о числе погибших. Заместитель губернатора Сергей Цивилев, который присутствовал на митинге, встал перед людьми на колени и попросил прощения у тех "кто попал в эту сложную ситуацию".