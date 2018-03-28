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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-v-kemerovo-chinovniki-izdevayutsya-nad-plachushhimi-otcami-pogibshix-detej.html" target="_blank">В Кемерово чиновники издеваются над плачущими отцами погибших детей</a> - Кемеровские чиновники неуважительно отнеслись к родственникам погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Во время митинга в городе заместитель губернатора обвинил одного из потерявших семью мужчин в пиаре. А сам губернатор и вовсе заявил, что собравшиеся не являются родственниками погибших в ТЦ. Видео общение народа и власти опубликовано в Сети.