Кемеровские чиновники неуважительно отнеслись к родственникам погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Во время митинга в городе заместитель губернатора обвинил одного из потерявших семью мужчин в пиаре. А сам губернатор и вовсе заявил, что собравшиеся не являются родственниками погибших в ТЦ. Видео общение народа и власти опубликовано в Сети.
Кемеровские чиновники неуважительно отнеслись к родственникам погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Во время митинга в городе заместитель губернатора обвинил одного из потерявших семью мужчин в пиаре. А сам губернатор и вовсе заявил, что собравшиеся не являются родственниками погибших в ТЦ. Видео общение народа и власти опубликовано в Сети.
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