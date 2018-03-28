Дмитрия Виноградова обвиняют в получении взятки

В Костроме перед судом предстанет бывший чиновник.Дмитрий Виноградов работал начальником управления имущественных и земельных отношений. Его обвиняют в получении взятки.Инцидент произошел весной прошлого года. Директор коммерческой фирмы и его коллега через бывшую сотрудницу администрации попросили Виноградов утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане города. Они заплатили чиновнику и его подчиненной по 100 тысяч рублей.Дмитрий Виноградов провел аналогичную схему в октябре 2016 года, когда он получил 200 тысяч, а его помощница - 100.Сейчас уголовное дело передано в суд.