Мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет

В Коврове осудили насильника, который подмешал школьнице снотворное.33-летний уроженец Кабардино-Балкарии приехал в город на заработки. Под вымышленным именем мужчина познакомился со школьницей в социальных сетях. После он договорился с девочкой о встрече. Мужчина вывез её на машине в безлюдное место и напоил шампанским с феназепамом. Он изнасиловал девушку, воспользовавшись её беспомощностью.Насильника задержали в тот же день. Мужчина сказал, что занимался сексом со школьницей по обоюдному согласию. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет.