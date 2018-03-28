В анализах крови, взятых у жителей Волоколамска после выброса свалочного газа на мусорном полигоне Ядрово, не найдено токсинов.

В анализах крови, взятых у жителей Волоколамска после выброса свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово", не найдено токсинов."Та часть анализов, которая готова, она пока без положительных результатов на токсичность", — сообщила "Интерфаксу" главный терапевт Московской области Наталья Санина, добавив, что это анализы как взрослых, так и детей.Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на неприятный запах, исходящий от полигона "Ядрово". В ночь на 21 марта там произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились несколько десятком детей.В городе прошли митинги протеста. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что старый мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском будет закрыт в ближайшее время. Кроме того в регионе будет проведена массовая диспансеризация.