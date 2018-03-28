Основная версия трагедии в кемеровском торговом центре Зимняя вишня – поджог. Эксперты установили, что пожар начался в детском сухом бассейне, откуда огонь стремительно распространился по зданию.

Основная версия трагедии в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня" – поджог. Эксперты установили, что пожар начался вдетском "сухом" бассейне, откуда огонь стремительно распространилсяпо зданию.Ужасную картину разыгравшейся в "Зимней вишне"трагедии установили специалисты пожарной лаборатории МЧС. Эксперты уверены, чтовсе началось с "сухого" бассейна, который кто-то поджег. Огонь тут жеперекинулся на свисавшую с потолка сетку и стал быстро распространяться по нейнаверх.Следом вспыхнула стенка для скалолазания. Пылающие кускидерматиновой обшивки разлетались во все стороны, разнося огонь. Загорелисьнатянутые под потолком веревки: перегорая, они падали и поджигали все новыеучастки стен и пола.Мягкий пол, вопреки всем требованиям, был собран из горючихматериалов. Пламя по нему распространялось стремительно. Вентиляция – не впример системе пожаротушения – работала исправно. Однако одна довершила "черноедело", разогнав ядовитый дым по всем помещениям.В какой-то момент огонь пережег провода. Автоматика и тутсработала, отключив всю электрику – и торговый центр погрузился во мрак,сообщает телеграм-канал Mash.Об ужасах внутри горящего ТЦ рассказал один из спасателей. По его словам, тела были почти везде. "Много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри. Шли, спотыкаясь, по трупам. Пол трещал и лопался пузырями", – отметил сотрудник МЧС. Они искали именно погибших, понимая: в такой ситуации выжить невозможно.Спасатели знали, что существует огромный риск обрушения здания, но никто не отказался выйти на работу в те страшные для города дни. "Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья. Я своих, слава Богу, не видел там", – рассказал спасатель.По его мнению, роковым фактором для посетителей "Зимней вишни" стала паника. "Есть простые правила: закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара. Нельзя бежать – дым вверх идет. Но это толпа в панике... Здание разгорелось слишком быстро", – отметил сотрудник МЧС.Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.