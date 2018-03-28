Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по г. Москве и Московской области задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте природных драгоценных камней...

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье совместно с коллегами из УФСБ по г. Москве и Московской области задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте природных драгоценных камней", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ранее судимая 48-летняя уроженка города Томска и 57-летний приезжий из Брянской области разместили в сети Интернет объявление о продаже бриллианта", - рассказала Ирина Волк.После совершения сделки по продаже драгоценного камня в одном из банков на Садовнической улице злоумышленники были задержаны."Ограненный алмаз массой 10.2 карата стоимостью 15 миллионов рублей изъят и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства", - добавила официальный представитель ведомства.По данному факту следственным органом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения противоправного деяния и возможных соучастников.