31 марта в КЗ Королевский пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека LOTUS.

31 марта в КЗ "Королевский" пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека "LOTUS"."LOTUS" выявляет реальных победителей в 24-х номинациях по итогамнародного голосования за прошедший год и присуждает почетную награду за высокиедостижения в каждой из выбранных сфер. Право номинироваться на премию получилимастера, добившиеся значимых успехов в таких направлениях, как нумерология,астрология, хиромантия и др., прошедших проверку центральнойэкспертно-квалификационной комиссией. Основная цель премии – показать, чтокроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие,которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.В современном мире, полном стрессов, все чащевозникает потребность обращения к специалистам в области эзотерики, в частности,психологам, лечению с помощью, например, психотерапии. Натуропатическое лечениеи освоение жителями Земли методик самопомощи и самовосстановления приобретаетвсе более широкое распространение и играет важную роль в деле сохранениядуховного и физического здоровья людей, укрепления здоровья нации в целом. А существование энергий тонких планов нашло своеподтверждение и активно изучается точными науками. В связи с этим встает остраянеобходимость выявления истинных специалистов своего дела.Победителей– лучших из лучших – придут поддержать ипоздравить:– vip-гости– популярные российские медиа-персоны в области культуры и моды, продюсеры, бизнес-элита, селебритис: Ирина Агибалова, Елена Беркова, НатальяВласова, Данко, Надя Ручка, Анна Калашникова, Настя Крайнова, Катя Ковская, АленаКравец, Ирсон Кудикова, Никита Малинин, Виктория Пьер-Мари, Никас Сафронов,группа "Стрелки", Григорий Юрченко, Анна Якунина, Лариса Копенкина и др.– специальныегости – участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канала ТнТ,“Человек-невидимка” канала ТВ3, “Сверхъестественный отбор” Первого канала,“Черное-белое” Первого канала и такие персоны, как: Фатима Хадуева, НадеждаШевченко, Виктория Субота, Кажетта Ахметжанова, Дарья Воскобоева, Роман Фад,Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Марина Зуева, Алена Орлова, Анатолий Ледянев,Виктория Железнова, Мирослава Буш, Жамиля Савельева, имногие другие.Программа Церемонии:18.00 – сбор гостей18.00 – 19.00 – фуршет,пресс-подход к селебритиз.19.30 – Концертныйзал. Открытие. Далее в программе: награждение, концертная программа.Формат: светский раут, dress code creative black tie.Мероприятие открыто для широкойзрительской аудитории.