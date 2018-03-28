31 марта в КЗ Королевский пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека LOTUS.
31 марта в КЗ "Королевский" пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека "LOTUS".
"LOTUS" выявляет реальных победителей в 24-х номинациях по итогам
народного голосования за прошедший год и присуждает почетную награду за высокие
достижения в каждой из выбранных сфер. Право номинироваться на премию получили
мастера, добившиеся значимых успехов в таких направлениях, как нумерология,
астрология, хиромантия и др., прошедших проверку центральной
экспертно-квалификационной комиссией. Основная цель премии – показать, что
кроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие,
которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.
В современном мире, полном стрессов, все чаще
возникает потребность обращения к специалистам в области эзотерики, в частности,
психологам, лечению с помощью, например, психотерапии. Натуропатическое лечение
и освоение жителями Земли методик самопомощи и самовосстановления приобретает
все более широкое распространение и играет важную роль в деле сохранения
духовного и физического здоровья людей, укрепления здоровья нации в целом. А существование энергий тонких планов нашло свое
подтверждение и активно изучается точными науками. В связи с этим встает острая
необходимость выявления истинных специалистов своего дела.
Победителей
– лучших из лучших – придут поддержать и
поздравить:
– vip-гости
– популярные российские медиа-персоны в области культуры и моды, продюсеры, бизнес-элита, селебритис: Ирина Агибалова, Елена Беркова, Наталья
Власова, Данко, Надя Ручка, Анна Калашникова, Настя Крайнова, Катя Ковская, Алена
Кравец, Ирсон Кудикова, Никита Малинин, Виктория Пьер-Мари, Никас Сафронов,
группа "Стрелки", Григорий Юрченко, Анна Якунина, Лариса Копенкина и др.
– специальные
гости – участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канала ТнТ,
“Человек-невидимка” канала ТВ3, “Сверхъестественный отбор” Первого канала,
“Черное-белое” Первого канала и такие персоны, как: Фатима Хадуева, Надежда
Шевченко, Виктория Субота, Кажетта Ахметжанова, Дарья Воскобоева, Роман Фад,
Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Марина Зуева, Алена Орлова, Анатолий Ледянев,
Виктория Железнова, Мирослава Буш, Жамиля Савельева, и
многие другие.
Программа Церемонии:
18.00 – сбор гостей
18.00 – 19.00 – фуршет,
пресс-подход к селебритиз.
19.30 – Концертный
зал. Открытие. Далее в программе: награждение, концертная программа.
Формат: светский раут, dress code creative black tie.
Мероприятие открыто для широкой
зрительской аудитории.