В столице произошло задымление в торговом центре Свиблово, решается вопрос об эвакуации людей.

В столице произошло задымление в торговом центре "Свиблово", расположенном на улице Снежной."Прибывшие спасатели отмечают слабое задымление на третьем этаже", — рассказал "Интерфаксу" источник в оперативных службах.В настоящее время решается вопрос об эвакуации людей.25 марта крупный пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами огня стали 64 человека. 28 марта в стране объявлен общенациональный траур в память о погибших.