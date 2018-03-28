В театре ответили на отвратительную клевету таблоидов. И просят прекратить ее распространение в СМИ.

В театре ответили на отвратительную клевету таблоидов. И просят прекратить ее распространение в СМИ."Экспресс-газета" в специальном выпуске, посвященном смерти Олега Табакова, опубликовала ряд возмутивших театр материалов. В том числе и про дорогую недвижимость, которой, якобы владеет вдова художественного руководителя МХТ им. Чехова актриса Марина Зудина. Издание в подтверждение своих слов приводит слова анонимного сотрудника музея Художественного театра.Но в пресс-службе МХТ корреспондента Dni.Ru заверили, что все изложенное в таблоиде является вымыслом журналистов и не имеет отношения к действительности. Особенно обидно, что множество изданий перепечатало и растиражировало ложь, опубликованную "Экспресс-газетой". Неприятно, что вся эта грязь всплывает в то время, когда душа Олега Табакова еще на земле – со дня его смерти не прошло и 40 дней...Dni.Ru приносят искренние извинения Марине Зудиной и всем, чьи интересы были затронуты данной публикацией.