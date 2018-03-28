В театре ответили на отвратительную клевету таблоидов. И попросили прекратить ее распространение в СМИ.

В театре ответили на отвратительную клевету таблоидов. И попросили прекратить ее распространение в СМИ."Экспресс-газета" в специальном выпуске, посвященном смерти Олега Табакова, опубликовала ряд материалов, возмутивших сотрудниковМХТ имени Чехова. В том числе о дорогой недвижимости, которой якобы владеет вдова мэтра, актриса Марина Зудина. В подтверждение своих слов издание привело слова работника музея Художественного театра, пожелавшего остаться неназванным.В пресс-службе МХТ корреспондента Dni.Ru заверили, что информация таблоида является вымыслом журналистов. "Это ерунда и провокация", – говорят в театре. Особенно обидно, что многие издания перепечатали и растиражировали ложь "Экспресс-газеты". Неприятно, что такая грязь всплывает в то время, когда душа Табакова еще на земле – со дня смерти худрука театра не прошло и 40 дней.Dni.Ru приносят искренние извинения Марине Зудиной и всем, чьи интересы были затронуты данной публикацией.