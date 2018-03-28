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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-v-nyu-jorke-predstavlena-novaya-zlaya-pyatidverka-ot-audi.html" target="_blank">В Нью-Йорке представлена новая злая пятидверка от Audi</a> - Американцам не достался заряженный универсал Audi RS4, но компания решила приготовить вместо этой модели другую, не менее интересную: в Нью-Йорке дебютировала Audi RS5, но не в кузове купе, а в пятидверном варианте Sportback - приставку RS этот кузов получает впервые в своей истории.