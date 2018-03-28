Мужчина сделал заказ и, заметив через некоторое время, что бармен заведения отошел в подсобное помещение, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил из кассы выручку.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции установлено, что днем 13 марта текущего года подозреваемый находился в одном из кафе, расположенных в городе Петушки. Мужчина сделал заказ и, заметив через некоторое время, что бармен заведения отошел в подсобное помещение, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил из кассы 4 тысячи рублей. Из кафе злоумышленник скрылся.Обнаружив пропажу выручки, работник обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Задержанный сотрудниками уголовного розыска мужчина дал признательные показания.Расследование уголовного дела продолжается.