В Ленинском районе Подмосковья лифт с рабочими упал в шахту. Это произошло на заводе в поселке Развилка. В это время в кабине грузового лифта были пятеро рабочих. Двое рабочих получили ушибы и травмы, переломы ног при падении лифта получили трое рабочих.

В Ленинском районе Подмосковья лифт с рабочими упал в шахту. Это произошло на заводе в поселке Развилка. В это время в кабине грузового лифта были пятеро рабочих. Двое рабочих получили ушибы и травмы, переломы ног при падении лифта получили трое рабочих.Падение лифта произошло примерно с трехметровой высоты. На место выехала следственная группа, сообщает ТАСС. Начата доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.