В итальянском городе Ливорно взорвалась цистерна с метиловым эфиром. На месте происшествия погибли два человека, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В итальянском городе Ливорно взорвалась цистерна с метиловым эфиром. На месте происшествия погибли два человека, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.Инцидент произошел в промышленной зоне порта. Люди из зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуированы, на месте работают спасатели. Пожара удалось избежать, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.