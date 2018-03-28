Адюльтер с участием президента США Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниелс обрастает все новыми деталями. Супруга американского лидера Меланья обратилась в связи с этой историей к СМИ через свою первую помощницу Стефани Гришэм.

Адюльтер с участием президента США Дональда Трампа и порнозвездыСторми Дэниелс обрастает все новыми деталями. Супруга американского лидераМеланья обратилась в связи с этой историей к СМИ через свою первую помощницуСтефани Гришэм.Сама первая леди США решила остаться втени, не комментируя измены мужа. Однако она очень обеспокоена тем, чтовсевозможные слухи могут негативно сказаться на единственном их сыне сДональдом Трампом – 12-летнем Бэрроне.В настоящее время мальчик отдыхает всемейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде вместе с мамой. "Я знаю, чтосредства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но я хотела бынапомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобныхновостях", – написала Гришэм в Twitter.По словам близких к семье Трампа источников,сын – единственная причина, почему Меланья до сих пор не разойдется с Дональдоми терпит его выходки. Первая леди считает, что их развод тяжело скажется намальчике.Ранее Меланья Трамп сообщила, что устала от роли жены главы государства.Отмечалось, что зачастую бывшая модель не знает, что сказать на официальныхмероприятиях. Жена президента США чувствует себя неловко, сидя за одним столомс политическими лидерами.Напомним,Сторми Дэниелс рассказала о своем романе сДональдом Трампом в начале этого года. По словам порноактрисы, она что встречаласьс Трампом с 2006 по 2010 годы – в то время, как он был женат на Меланье. В2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты миллиардера заплатилиактрисе 130 тысяч долларов за молчание.