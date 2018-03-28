Адюльтер с участием президента США Дональда Трампа и порнозвезды
Сторми Дэниелс обрастает все новыми деталями. Супруга американского лидера
Меланья обратилась в связи с этой историей к СМИ через свою первую помощницу
Стефани Гришэм.
Адюльтер с участием президента США Дональда Трампа и порнозвезды
Сторми Дэниелс обрастает все новыми деталями. Супруга американского лидера
Меланья обратилась в связи с этой историей к СМИ через свою первую помощницу
Стефани Гришэм.
Сама первая леди США решила остаться в
тени, не комментируя измены мужа. Однако она очень обеспокоена тем, что
всевозможные слухи могут негативно сказаться на единственном их сыне с
Дональдом Трампом – 12-летнем Бэрроне.
В настоящее время мальчик отдыхает в
семейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде вместе с мамой. "Я знаю, что
средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но я хотела бы
напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных
новостях", – написала Гришэм в Twitter.
По словам близких к семье Трампа источников,
сын – единственная причина, почему Меланья до сих пор не разойдется с Дональдом
и терпит его выходки. Первая леди считает, что их развод тяжело скажется на
мальчике.
Ранее Меланья Трамп сообщила, что устала от роли жены главы государства.
Отмечалось, что зачастую бывшая модель не знает, что сказать на официальных
мероприятиях. Жена президента США чувствует себя неловко, сидя за одним столом
с политическими лидерами.
Напомним,
Сторми Дэниелс рассказала о своем романе с
Дональдом Трампом в начале этого года. По словам порноактрисы, она что встречалась
с Трампом с 2006 по 2010 годы – в то время, как он был женат на Меланье. В
2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты миллиардера заплатили
актрисе 130 тысяч долларов за молчание.