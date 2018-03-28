Злоумышленник незаметно вытащил из кармана куртки потерпевшего кошелек, в котором находились денежные средства и паспорт, после чего скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево и ОМВД России по району Вешняки задержали мужчину по подозрению в краже у пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился 83-летний пенсионер, проживающий на Свободном проспекте, и сообщил, что у него пропал кошелек.В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 51-летний приезжий. Установлено, что в момент, когда мужчина подошел к подъезду своего дома и стал искать ключи в сумке, к нему подошел злоумышленник. Он незаметно вытащил из кармана куртки потерпевшего кошелек, в котором находились денежные средства и паспорт, после чего скрылся.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73